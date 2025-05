Goldener Hase beschädigt: Polizei stellt Verdächtigen im Chemnitzer Stadthallenpark

Einer der drei goldenen Hasen, die in der Chemnitzer Innenstadt ausgestellt wurden, ist am Samstagvormittag beschädigt worden.

Seit gut zwei Wochen stehen in der Chemnitzer Innenstadt die goldenen Hasen des Dresdener Künstlers Silvio Zesch. Auf dem Theaterplatz, im Stadthallenpark und auf einer Verkehrsinsel an der Zentralhaltestelle thronen die Werke auf einem rosa Podest. Offenbar scheint sich aber nicht jeder an ihnen zu erfreuen.