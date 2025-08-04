Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Größere Busse, neue Direktverbindung: Mehr Sicherheit für Schüler im Chemnitzer Süden

Am Umsteige-Bahnhof Chemnitz-Reichenhain sollen künftig nach Schulschluss größere Busse eingesetzt werden.
Am Umsteige-Bahnhof Chemnitz-Reichenhain sollen künftig nach Schulschluss größere Busse eingesetzt werden. Bild: Christof Heyden/Archiv
Am Umsteige-Bahnhof Chemnitz-Reichenhain sollen künftig nach Schulschluss größere Busse eingesetzt werden.
Am Umsteige-Bahnhof Chemnitz-Reichenhain sollen künftig nach Schulschluss größere Busse eingesetzt werden. Bild: Christof Heyden/Archiv
Chemnitz
Größere Busse, neue Direktverbindung: Mehr Sicherheit für Schüler im Chemnitzer Süden
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab dem neuen Schuljahr gibt es im Liniennetz der CVAG Änderungen. Davon profitieren sollen die Schülerinnen und Schüler vor allem eines Gymnasiums.

Für Schülerinnen und Schüler im Süden von Chemnitz gibt es gute Nachrichten: Zum Schuljahresbeginn soll für viele von ihnen die Fahrt zur Schule einfacher, sicherer und wieder etwas verlässlicher werden. Dazu nimmt die Chemnitzer Verkehrs-AG ab kommendem Montag eine Reihe von Änderungen vor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.07.2025
1 min.
Sperrung wegen Bauarbeiten: City-Bahn Chemnitz setzt Busse nach Thalheim und Aue ein
Auf den Linien C13 und C14 kommt es in der kommenden Woche zu Behinderungen.
Um die Vegetation zu stutzen und einige Schwellen auszutauschen, fahren bald Busse statt Bahnen von Chemnitz ins Erzgebirge.
Erik Anke
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
31.07.2025
3 min.
Chemnitz verzeichnet deutlich mehr Fahrgäste in Bus und Bahn: Steht der ausgedünnte Ferien-Fahrplan vor dem Aus?
Auch während der Ferien ist an der Chemnitzer Zentralhaltestelle jeden Tag viel los.
Trotz Schulferien geht es in den Fahrzeugen der CVAG derzeit bisweilen recht eng zu. Und das liegt offenbar nicht nur daran, dass auf einigen Linien weniger Busse und Bahnen unterwegs sind als üblich.
Michael Müller
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
13:26 Uhr
2 min.
Ex-"Superman" will in den USA Migranten abschieben helfen
US-Schauspieler Dean Cain war "Superman" in einer US-TV-Serie der 1990er Jahre. (Archivbild)
Einst kämpfte er in einer "Superman"-TV-Serie gegen Schurken. Jetzt will US-Schauspieler Dean Cain helfen, die umstrittene Abschiebepolitik von Präsident Donald Trump umzusetzen.
Mehr Artikel