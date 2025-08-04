Größere Busse, neue Direktverbindung: Mehr Sicherheit für Schüler im Chemnitzer Süden

Ab dem neuen Schuljahr gibt es im Liniennetz der CVAG Änderungen. Davon profitieren sollen die Schülerinnen und Schüler vor allem eines Gymnasiums.

Für Schülerinnen und Schüler im Süden von Chemnitz gibt es gute Nachrichten: Zum Schuljahresbeginn soll für viele von ihnen die Fahrt zur Schule einfacher, sicherer und wieder etwas verlässlicher werden. Dazu nimmt die Chemnitzer Verkehrs-AG ab kommendem Montag eine Reihe von Änderungen vor.