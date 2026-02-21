MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Großbatteriespeicher: Stromanbieter Lichtblick investiert in Chemnitz

Ein Hingucker wird es nicht: So könnten die Batteriespeicher in Röhrsdorf aussehen.
Ein Hingucker wird es nicht: So könnten die Batteriespeicher in Röhrsdorf aussehen. Bild: Fluence Energy
Ein Hingucker wird es nicht: So könnten die Batteriespeicher in Röhrsdorf aussehen.
Ein Hingucker wird es nicht: So könnten die Batteriespeicher in Röhrsdorf aussehen. Bild: Fluence Energy
Chemnitz
Großbatteriespeicher: Stromanbieter Lichtblick investiert in Chemnitz
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Gewerbegebiet an der Leipziger Straße gab es lange keine Investition zu vermelden. Jetzt kommt ein Anbieter von Ökostrom, allerdings soll in Röhrsdorf nichts produziert werden.

In Röhrsdorf startet in diesen Tagen der Bau des ersten Großbatteriespeichers des Hamburger Ökostrom-Anbieters Lichtblick. Großbatteriespeicher sind ein Schlüsselbaustein für das Energiesystem von morgen. Bei der Volatilität der erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.12.2025
5 min.
Sachsenland, Galerie Roter Turm, Railbeton: Wie sich Chemnitzer Unternehmen unabhängig vom Industriestrompreis machen
Solaranlagen auf Hallendächern der Firma Railbeton in Chemnitz.
Der Industriestrompreis soll nächstes Jahr für Entlastung sorgen. Doch in Chemnitz dürften nur wenige Betriebe davon profitieren. Viele setzen stattdessen auf Solarmodule.
Christian Mathea
18:19 Uhr
3 min.
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
22.02.2026
2 min.
"Terroranschlag": Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.
Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.
22.02.2026
2 min.
Lawinenkatastrophe in Kalifornien: Alle neun Toten geborgen
Tagelanges Schneetreiben behinderte die Bergungsaktion.
Vier Tage nach dem verheerenden Lawinenunglück in den USA sind alle Toten geborgen worden. Schneemassen hatten den Einsatz erschwert. Inzwischen ist auch die Identität der Opfer bekannt.
15:35 Uhr
1 min.
Zehntausende Euro Schaden nach Unfall am Chemnitz-Center in Röhrsdorf
In Röhrsdorf krachten zwei Fahrzeuge an einer Kreuzung zusammen.
Ein Verkehrsunfall hatte zwei Verletzte und einen sehr hohen Sachschaden zur Folge.
Denise Märkisch
08:45 Uhr
3 min.
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Christof Heyden
Mehr Artikel