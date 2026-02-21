Großbatteriespeicher: Stromanbieter Lichtblick investiert in Chemnitz

Chemnitz
Im Gewerbegebiet an der Leipziger Straße gab es lange keine Investition zu vermelden. Jetzt kommt ein Anbieter von Ökostrom, allerdings soll in Röhrsdorf nichts produziert werden.
In Röhrsdorf startet in diesen Tagen der Bau des ersten Großbatteriespeichers des Hamburger Ökostrom-Anbieters Lichtblick. Großbatteriespeicher sind ein Schlüsselbaustein für das Energiesystem von morgen. Bei der Volatilität der erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität.
