Großbaustellen, Pragmatismus, Motörhead: So tickt der neue Chemnitzer Baubürgermeister

Thomas Kütter leitet als Nachfolger von Michael Stötzer seit etwa 100 Tagen das Chemnitzer Baudezernat. Kein einfacher Job in wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten. Was treibt ihn an?

Huch, was ist denn das für einer? Als der Chemnitzer OB Sven Schulze vor drei Jahren den neuen Verantwortlichen für die Gebäude der Stadt vorstellte, da stand neben ihm ein Typ, der aussah, als ob er sich auf Baustellen viel wohler fühlt als im Büro. Thomas Kütter, ein Zupacker allem Anschein nach. Mitte vierzig, mit eindrucksvollem...