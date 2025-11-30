Grünes Licht für neue Straßenbahn in Chemnitz: So geht es jetzt weiter

Chemnitz
Der Streckenverlauf zum Zeisigwald ist beschlossene Sache, um Detailfragen dürfte es noch Diskussionen geben. Die AfD droht bereits mit Ablehnung.
In Chemnitz hat der Stadtrat den Streckenverlauf der geplanten neuen Straßenbahnverbindung zum Zeisigwald beschlossen. Die Trasse wird demnach von der Straße der Nationen über die August-Bebel-Straße zur Sachsen-Allee führen und weiter über die Palm- und Heinrich-Schütz-Straße zur Endhaltestelle am Zeisigwaldkrankenhaus. Im Zuge des Baus...
