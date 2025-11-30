Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Grünes Licht für neue Straßenbahn in Chemnitz: So geht es jetzt weiter

Perspektivisch sollen in Chemnitz Straßenbahnen statt Busse zum Zeisigwald fahren.
Perspektivisch sollen in Chemnitz Straßenbahnen statt Busse zum Zeisigwald fahren. Bild: Uwe Mann/Archiv
Perspektivisch sollen in Chemnitz Straßenbahnen statt Busse zum Zeisigwald fahren.
Perspektivisch sollen in Chemnitz Straßenbahnen statt Busse zum Zeisigwald fahren. Bild: Uwe Mann/Archiv
Chemnitz
Grünes Licht für neue Straßenbahn in Chemnitz: So geht es jetzt weiter
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Streckenverlauf zum Zeisigwald ist beschlossene Sache, um Detailfragen dürfte es noch Diskussionen geben. Die AfD droht bereits mit Ablehnung.

In Chemnitz hat der Stadtrat den Streckenverlauf der geplanten neuen Straßenbahnverbindung zum Zeisigwald beschlossen. Die Trasse wird demnach von der Straße der Nationen über die August-Bebel-Straße zur Sachsen-Allee führen und weiter über die Palm- und Heinrich-Schütz-Straße zur Endhaltestelle am Zeisigwaldkrankenhaus. Im Zuge des Baus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
4 min.
Kürzungen bei HIV treffen Frauen und Kinder besonders stark
Wird die Welt im Kampf gegen HIV und Aids um Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte zurückgeworfen? (Archivbild)
Große Fortschritte im Kampf gegen HIV drohen durch Finanzkürzungen verloren zu gehen - und damit auch die Hoffnung auf eine Aids-freie Welt. Millionen zusätzliche Infektionen drohen.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
15.11.2025
3 min.
Chemnitzer Finanz-Sorgen: Was wird aus der geplanten Straßenbahn zum Zeisigwald?
Mit der Straßenbahn ins Chemnitzer Fußballstadion? So ähnlich könnte das aussehen.
An der Trasse über die Sachsen-Allee und das CFC-Stadion wird seit Jahren geplant. Nun äußert sich OB Schulze.
Michael Müller
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
18:00 Uhr
1 min.
Neue Straßenbahnstrecke für Chemnitz: Rathaus und CVAG stellen Projekt vor
Ein Eindruck von der geplanten Haltestelle am Zeisigwaldkrankenhaus.
Anfang Dezember stehen Planer an einem besonderen Ort Rede und Antwort.
Michael Müller
Mehr Artikel