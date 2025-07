Gurken, Kirschen, Fahrrad-Luftpumpe: Alpakahof am Chemnitztalradweg jetzt auch mit Selbsthilfe-Station am Start

Ein altes Trafo-Häuschen wird zum Selbstbedienungsladen und zur Werbefläche für den Alpakahof von Marco Schönherr in Köthensdorf. Er bietet Obst, Gemüse und Alpakaprodukte an. Wie das funktioniert.

Das alte Trafo-Häuschen am Bahnübergang der ehemaligen Chemnitztalbahn hat eine neue Funktion: Marco Schönherr vom Alpakahof in Köthensdorf hat es zu einem Selbstbedienungsladen am heutigen Chemnitztalradweg umgebaut. Im Angebot sind Obst, Gemüse aus seinem Garten und Produkte aus seiner Alpakazucht wie Seifen oder Alpakawolle und -produkte....