Gutscheine, Trödelmarkt und Oldtimerparade: im Chemnitz Center ist wieder verkaufsoffener Sonntag

Passend zum langen Wochenende öffnen auch am Sonntag die Türen der Einkaufsmeile. Neben den neuen Modetrends steht noch mehr auf dem Programm.

Am Sonntag, den 5. Oktober, lädt das Chemnitz Center zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Von 12 bis 18 Uhr werden die über 80 Geschäfte des Einkaufszentrums öffnen und zum Shoppen und Schlendern einladen.