Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Gutscheine, Trödelmarkt und Oldtimerparade: im Chemnitz Center ist wieder verkaufsoffener Sonntag

Das Chemnitz Center ist eines der größten Einkaufszentren der Stadt.
Das Chemnitz Center ist eines der größten Einkaufszentren der Stadt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Das Chemnitz Center ist eines der größten Einkaufszentren der Stadt.
Das Chemnitz Center ist eines der größten Einkaufszentren der Stadt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Gutscheine, Trödelmarkt und Oldtimerparade: im Chemnitz Center ist wieder verkaufsoffener Sonntag
Von Cora Lantzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Passend zum langen Wochenende öffnen auch am Sonntag die Türen der Einkaufsmeile. Neben den neuen Modetrends steht noch mehr auf dem Programm.

Am Sonntag, den 5. Oktober, lädt das Chemnitz Center zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Von 12 bis 18 Uhr werden die über 80 Geschäfte des Einkaufszentrums öffnen und zum Shoppen und Schlendern einladen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.09.2025
2 min.
Weitblick und Expertenwissen: Das gibt es beim Tag des offenen Denkmals in Chemnitz zu sehen
Neben Villa Dost und Markuskirche nehmen über 20 andere Orte teil.
Jedes Jahr im September öffnen viele Orte ihre Türen, die man sonst nicht besuchen kann. „Freie Presse“ zeigt eine Auswahl, was es am Sonntag in Chemnitz zu entdecken gibt.
Cora Lantzsch
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
18.09.2025
4 min.
Feste über Feste: Das bietet das Wochenende für Familien, Eisenbahnfans und Abenteuerlustige in und um Chemnitz
Von Riesenrutsche bis Apfelfest: Das Wochenende in und um Chemnitz wird bunt.
Der Herbst steht bereits in den Startlöchern, dennoch wird es am Wochenende noch einmal sommerlich. Perfekt für ein Wochenende rund um Eisenbahn, Familienfeste und große Eröffnungen.
Cora Lantzsch
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
Mehr Artikel