Haftstrafe für wütenden Mieter von der Chemnitzer Lutherstraße

Ein Mann hat mehrfach seine Nachbarin und seine Vermieterin tyrannisiert. Soviel ist sicher. Im Mai soll er versucht haben, seine Wohnung anzuzünden. Doch er erzählt eine andere Geschichte.

Jaqueline Neubert-Rockel verhandelt schon seit vielen Jahren Strafsachen und hat schon viele vermüllte Wohnungen gesehen. „Aber diese Wohnung übersteigt selbst meine Vorstellungen", sagte die Richterin am Montag am Amtsgericht. Der 43-jährige Angeklagte hatte nicht nur buchstäblich auf Müll gehaust, sondern auch Wände und Heizkörper...