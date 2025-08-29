Hallenkunst, Ibug, Entenrennen und Kirchenfest: Chemnitz platzt am Wochenende wieder aus allen Nähten

Am Wochenende wird es wieder einmal bunt, kreativ und musikalisch in Chemnitz – von großen Eröffnungen bis zu kleinen Glücksmomenten.

Hallenkunst Eröffnungswochenende: Schon ab Donnerstag haben die Veranstaltungen zur „Hallenkunst" begonnen. Zwei Ausstellungen in der Markthalle werden dazu Kunst rund um Graffiti und Streetart präsentieren. Am Wochenende wird es Diskussionen, Performances, Musik und Zugang zur Ausstellung geben. Nach der Vernissage am Donnerstag, ist von...