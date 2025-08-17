Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Hang zur Kultur: Der Chemnitzer Sonnenberg mit Lichtblicken und einigen Wolken

Die Sonne hat dem Stadtteil einst den Namen gegeben.
Die Sonne hat dem Stadtteil einst den Namen gegeben. Bild: Andreas Seidel
Die Sonne hat dem Stadtteil einst den Namen gegeben.
Die Sonne hat dem Stadtteil einst den Namen gegeben. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Hang zur Kultur: Der Chemnitzer Sonnenberg mit Lichtblicken und einigen Wolken
Redakteur
Von Jens Kassner
Das Stadtteilfest „Hang zur Kultur“ bietet jedes Jahr Neues. Den lauten Höhepunkt bildete diesmal eine Demonstration von Nord nach Süd über den Sonnenberg, einem Stadtteil mit ambivalentem Image.

Kinder besprühen eine Hauswand neben dem Ideengarten an der Reinhardtstraße, ein DJ legt Reggae auf, Besucher spielen Minigolf, andere chillen auf der Einfassung des Feuerplatzes. Ein Mann holt ein paar Töne aus einem Saxofon. Nur die Ansammlung von Polizisten auf der Straße deutet darauf hin, dass gleich eine Demonstration startet.
