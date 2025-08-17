Hang zur Kultur: Der Chemnitzer Sonnenberg mit Lichtblicken und einigen Wolken

Das Stadtteilfest „Hang zur Kultur“ bietet jedes Jahr Neues. Den lauten Höhepunkt bildete diesmal eine Demonstration von Nord nach Süd über den Sonnenberg, einem Stadtteil mit ambivalentem Image.

Kinder besprühen eine Hauswand neben dem Ideengarten an der Reinhardtstraße, ein DJ legt Reggae auf, Besucher spielen Minigolf, andere chillen auf der Einfassung des Feuerplatzes. Ein Mann holt ein paar Töne aus einem Saxofon. Nur die Ansammlung von Polizisten auf der Straße deutet darauf hin, dass gleich eine Demonstration startet.