Hartmannsdorf: Bei Rot über die Kreuzung

In Hartmannsdorf hat es am Donnerstag gekracht. Der Schaden ist hoch.

Offenbar bei Rot ist am Donnerstagnachmittag auf der Leipziger Straße eine Hyundai-Fahrerin (54) über die Kreuzung der S 242 gefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Opel einer 65-Jährigen, die aus Richtung Limbach-Oberfrohna in Richtung Burgstädt unterwegs war und die Kreuzung bei Grün passierte. Die 54-jährige Hyundai-Fahrerin...