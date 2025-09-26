Hat ein Taxifahrer eine 88-Jährige mit Falschgeld aus Kopierpapier betrogen?

Chemnitz
Ein 44-jähriger Mann steht wegen Betruges mit Falschgeld vor Gericht. Seine Arbeit als Taxifahrer sei bisher tadellos gewesen. Doch die Aussagen der Zeugen sprechen eine andere Sprache.
Mit Rollator und Betreuerin kommt eine 88-jährige Rentnerin an das Amtsgericht. Sie wird als Zeugin vor Gericht aussagen. 2023 wurde sie in einen vermeintlichen Falschgeld-Betrug verwickelt. Noch immer kann sie sich das nicht erklären.
