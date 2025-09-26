Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Hat ein Taxifahrer eine 88-Jährige mit Falschgeld aus Kopierpapier betrogen?

Es ist immer noch sehr üblich, dass im Taxi mit Bargeld bezahlt wird.
Es ist immer noch sehr üblich, dass im Taxi mit Bargeld bezahlt wird. Bild: Federico Gambarini/dpa
Es ist immer noch sehr üblich, dass im Taxi mit Bargeld bezahlt wird.
Es ist immer noch sehr üblich, dass im Taxi mit Bargeld bezahlt wird. Bild: Federico Gambarini/dpa
Chemnitz
Hat ein Taxifahrer eine 88-Jährige mit Falschgeld aus Kopierpapier betrogen?
Von Cora Lantzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 44-jähriger Mann steht wegen Betruges mit Falschgeld vor Gericht. Seine Arbeit als Taxifahrer sei bisher tadellos gewesen. Doch die Aussagen der Zeugen sprechen eine andere Sprache.

Mit Rollator und Betreuerin kommt eine 88-jährige Rentnerin an das Amtsgericht. Sie wird als Zeugin vor Gericht aussagen. 2023 wurde sie in einen vermeintlichen Falschgeld-Betrug verwickelt. Noch immer kann sie sich das nicht erklären.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.08.2025
1 min.
Verkehrte Welt am Bahnhof in Glauchau: Polizei ermittelt gegen Taxifahrer, der sich aus Staub macht
Die Polizei hat Ermittlungen gegen einen Taxifahrer aufgenommen.
Ein 43-jähriger Mann wird zum Pechvogel: Als er einen 100-Euro-Schein übergab, fuhr das Taxi weg. Was zum ungewöhnlichen Fall bekannt ist.
Holger Frenzel
21.08.2025
4 min.
Tschetschenen-Prozess in Chemnitz: Wie die Justiz um die Wahrheit ringt
Die juristische Aufarbeitung eines schweren Raubüberfalls im Chemnitzer Drogen-Milieu gleicht einer Sisyphusarbeit.
Was genau im August vor drei Jahren in einer Wohnung auf dem Sonnenberg passiert ist, lässt sich schwer nachzeichnen. Zu widersprüchlich sind die Aussagen bislang. Der Richter macht dem Angeklagten einen Vorschlag. Wird er annehmen?
Susanne Kiwitter
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
Mehr Artikel