  • Hat Hartmannsdorf bald keinen Zahnarzt mehr?

Auf dem Papier ist die Gemeinde noch gut versorgt, doch eine Unterversorgung droht.
Auf dem Papier ist die Gemeinde noch gut versorgt, doch eine Unterversorgung droht. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Auf dem Papier ist die Gemeinde noch gut versorgt, doch eine Unterversorgung droht.
Auf dem Papier ist die Gemeinde noch gut versorgt, doch eine Unterversorgung droht. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Chemnitz Umland
Hat Hartmannsdorf bald keinen Zahnarzt mehr?
Von Rita Türpe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Papier ist die Gemeinde im Chemnitzer Umland gut versorgt. Doch seit über einem Jahr ist eine Zahnarztpraxis verwaist. Jetzt will die Gemeinde mit Geld locken.

Droht Hartmannsdorf eine ärztliche Unterversorgung? Diese Frage beschäftigt Einwohner und Gemeinderäte in Hartmannsdorf. Die Praxis einer Zahnärztin, die sich 2024 nach knapp 45 Jahren im Beruf in den Ruhestand verabschiedet hat, ist bereits verwaist, weil sich kein Nachfolger gefunden hat.
