Hauptbahnhof Chemnitz: 17-Jähriger mit japanischem Langschwert unterwegs

Der Jugendliche fiel auf, weil er sich in einem nicht öffentlichen Bereich aufhielt. Außerdem hatte er eine Waffe dabei, die er nicht besitzen darf.

Ein 17-Jähriger wurde am Sonntag gegen 20.50 Uhr am Chemnitzer Hauptbahnhof mit einem japanischen Langschwert (Katana) aufgegriffen. Ein solches Schwert dürfen laut Bundespolizei nur Personen, die älter als 18 Jahre sind, besitzen. Das Mitführen in der Öffentlichkeit ist dann aber auch untersagt. Der Jugendliche verstieß gegen beides....