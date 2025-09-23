Hauptbahnhof Chemnitz: Prügelei an Bahnsteig 4

Chemnitz
Die Bundespolizei ist am Hauptbahnhof regelmäßig gefragt. Unter anderem kontrollierten sie einen Mann, der seine Beute im Rucksack spazieren trug.
Es ist gegen 18.25 Uhr, als ein 29-Jähriger am Montag Beamten der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof auffällt. Sie kennen ihn, der junge Mann war schon oft aufgefallen, weil er gestohlen hatte. Die Beamten kontrollieren ihn, auch seinen Rucksack. Darin entdecken sie mehrere hochwertige Jacken und Werkzeug. Woher die Klamotten und...
