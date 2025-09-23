Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Hauptbahnhof Chemnitz: Prügelei an Bahnsteig 4

Die Bundespolizei ist am Hauptbahnhof präsent und hat dort mit Drogen und Gewalt zu tun.
Die Bundespolizei ist am Hauptbahnhof präsent und hat dort mit Drogen und Gewalt zu tun. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Hauptbahnhof Chemnitz: Prügelei an Bahnsteig 4
Redakteur
Von Denise Märkisch
Die Bundespolizei ist am Hauptbahnhof regelmäßig gefragt. Unter anderem kontrollierten sie einen Mann, der seine Beute im Rucksack spazieren trug.

Es ist gegen 18.25 Uhr, als ein 29-Jähriger am Montag Beamten der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof auffällt. Sie kennen ihn, der junge Mann war schon oft aufgefallen, weil er gestohlen hatte. Die Beamten kontrollieren ihn, auch seinen Rucksack. Darin entdecken sie mehrere hochwertige Jacken und Werkzeug. Woher die Klamotten und...
Mehr Artikel