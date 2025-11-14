Hauptstraße in Mühlau wird noch bis Mitte Dezember gebaut

Chemnitz Umland
Eigentlich sollte bald Schluss sein. Jetzt geht die Baustelle an der Oberen Hauptstraße in Mühlau doch noch ein paar Wochen länger.
In Mühlau wird gebaut – länger als geplant. Wie ein Einwohner bei der Mühlauer Gemeinderatssitzung am Mittwochabend erfragte, wird die Baustelle auf der Oberen Hauptstraße etwas länger als ursprünglich geplant bestehen bleiben. Die Straße soll laut Bürgermeister Frank Rüger (Mühlauer Vereine) in der zweiten oder dritten Dezemberwoche...
