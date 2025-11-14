Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Hauptstraße in Mühlau wird noch bis Mitte Dezember gebaut

Die Baustelle Obere Hauptstraße an der Kreuzung zur Leipziger Straße mitten in Mühlau.
Die Baustelle Obere Hauptstraße an der Kreuzung zur Leipziger Straße mitten in Mühlau. Bild: Andreas Seidel
Die Baustelle Obere Hauptstraße an der Kreuzung zur Leipziger Straße mitten in Mühlau.
Die Baustelle Obere Hauptstraße an der Kreuzung zur Leipziger Straße mitten in Mühlau. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Hauptstraße in Mühlau wird noch bis Mitte Dezember gebaut
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich sollte bald Schluss sein. Jetzt geht die Baustelle an der Oberen Hauptstraße in Mühlau doch noch ein paar Wochen länger.

In Mühlau wird gebaut – länger als geplant. Wie ein Einwohner bei der Mühlauer Gemeinderatssitzung am Mittwochabend erfragte, wird die Baustelle auf der Oberen Hauptstraße etwas länger als ursprünglich geplant bestehen bleiben. Die Straße soll laut Bürgermeister Frank Rüger (Mühlauer Vereine) in der zweiten oder dritten Dezemberwoche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
3 min.
Mit Gottes Hilfe an die Tabellenspitze: Pfarrer Gero Erber ist Fan der Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen
Gero Erber zählt zu den treuen Fans der Pausaer Ringer.
Gero Erber ist Pfarrer des Kirchspiels Unterkoskau im Kirchenkreis Schleiz – und er ist Fan der Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen. Jörg Richter sprach mit ihm über seine Tätigkeit und die Liebe zum Ringkampf.
Jörg Richter
13.11.2025
1 min.
Neue Stellvertreterinnen für Mühlauer Bürgermeister gewählt
Kerstin Richter (4. v.re.) und Anne Fischer (6. v.r.) sind die neuen Stellvertreterinnen.
Der bisherige erste Stellvertreter von Bürgermeister Frank Rüger legte sein Amt nieder. Der Gemeinderat hat nun zwei Frauen in das Amt gewählt.
Elisa Leimert
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:00 Uhr
3 min.
Seit mehr als 50 Jahren auf Achse: Eppendorfer Jubilar kennt keinen Ruhestand
In seinem Element: Reiner Rechenberger (l.) interviewt zum Radrennen in Großwaltersdorf Gerhard Richter.
Reiner Rechenberger ist Fußballfan, Sportmoderator und Radsportexperte. Jetzt hat der Eppendorfer seinen 85. Geburtstag gefeiert.
Knut Berger
01.09.2025
4 min.
Zwangsräumung in Mühlau: Was wird aus Familie Bertholds Garten?
Sie stehen Ingrid Berthold (2.v.l.) zur Seite: Freundin Anneli Päßler (links), Sohn Ronny Berthold (rechts) und dessen Freundin Cindy Schwarzer im Garten am Anton-Günther-Weg.
In Mühlau steht ein Grundstück im Fokus, das seit 1974 von Familie Berthold bewirtschaftet wird. Die Zwangsräumung ist angeordnet. Doch die Familie sieht sich zu Unrecht am Pranger.
Bettina Junge
Mehr Artikel