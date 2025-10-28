Heftige Diskussion um Chemnitzer Flaggen-Beschluss: „Keine wichtigeren Probleme?“

Politiker haben eine neue Richtlinie für mehr Fahnen im Stadtbild beschlossen. Nicht bei allen Chemnitzerinnen und Chemnitzern trifft das auf Verständnis.

Im Chemnitzer Stadtbild sollen künftig mehr Fahnen wehen. Auf dem Markt und vorm Technischen Rathaus das ganze Jahr, vor Schulen aus besonderen Anlässen – zum Teil mehrmals im Monat. Dieser in der vergangenen Woche gefasste Beschluss („Freie Presse“ berichtete) sorgt im Netz für heftige Diskussionen. Sie reichen von Zustimmung bis... Im Chemnitzer Stadtbild sollen künftig mehr Fahnen wehen. Auf dem Markt und vorm Technischen Rathaus das ganze Jahr, vor Schulen aus besonderen Anlässen – zum Teil mehrmals im Monat. Dieser in der vergangenen Woche gefasste Beschluss („Freie Presse“ berichtete) sorgt im Netz für heftige Diskussionen. Sie reichen von Zustimmung bis...