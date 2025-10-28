Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Heftige Diskussion um Chemnitzer Flaggen-Beschluss: „Keine wichtigeren Probleme?“

Bislang wehen Fahnen vor städtischen Gebäuden nur zu besonderen Anlässen.
Bislang wehen Fahnen vor städtischen Gebäuden nur zu besonderen Anlässen.
Chemnitz
Heftige Diskussion um Chemnitzer Flaggen-Beschluss: „Keine wichtigeren Probleme?“
Von Michael Müller
Politiker haben eine neue Richtlinie für mehr Fahnen im Stadtbild beschlossen. Nicht bei allen Chemnitzerinnen und Chemnitzern trifft das auf Verständnis.

Im Chemnitzer Stadtbild sollen künftig mehr Fahnen wehen. Auf dem Markt und vorm Technischen Rathaus das ganze Jahr, vor Schulen aus besonderen Anlässen – zum Teil mehrmals im Monat. Dieser in der vergangenen Woche gefasste Beschluss („Freie Presse“ berichtete) sorgt im Netz für heftige Diskussionen. Sie reichen von Zustimmung bis...
Mehr Artikel