Heftige Vorwürfe: Am Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein eskaliert der Tarifkonflikt

Versetzungen von Streikenden, eine Kündigung, Streikbruchprämien: Verdi macht der Krankenhausführung harte Vorwürfe. Die weist das zurück. Einblicke in den seit einem Jahr schwelenden Tarifstreit zwischen dem DRK und der Gewerkschaft.

Tarifverhandlungen sind selten eine kurze Angelegenheit. Dass sich zwei Parteien aber nach einem Jahr immer noch nicht einig sind, ist ungewöhnlich. 13-Mal saßen die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband des DRK Sachsen zusammen. Mehrmals wurde das DRK-Krankenhaus Rabenstein bestreikt. Ein Ergebnis gibt es bis heute nicht.