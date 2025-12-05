Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Heftige Vorwürfe: Am Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein eskaliert der Tarifkonflikt

Seit Ende 2024 ringen Verdi und der Arbeitgeberverband des DRK um einen neuen Tarifvertrag für die 10.000 DRK-Beschäftigten in Sachsen.
Seit Ende 2024 ringen Verdi und der Arbeitgeberverband des DRK um einen neuen Tarifvertrag für die 10.000 DRK-Beschäftigten in Sachsen. Bild: Toni Söll/Andreas Seidel/Archiv
An fünf Tagen wurde das DRK Krankenhaus in diesem Jahr bestreikt. Einen Durchbruch in den Verhandlungen brachte das nicht.
An fünf Tagen wurde das DRK Krankenhaus in diesem Jahr bestreikt. Einen Durchbruch in den Verhandlungen brachte das nicht. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Krankenhaus-Geschäftsführerin Diana Lohmann sieht sich heftigen Vorwürfen der Gewerkschaft ausgesetzt.
Krankenhaus-Geschäftsführerin Diana Lohmann sieht sich heftigen Vorwürfen der Gewerkschaft ausgesetzt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Seit Ende 2024 ringen Verdi und der Arbeitgeberverband des DRK um einen neuen Tarifvertrag für die 10.000 DRK-Beschäftigten in Sachsen.
Seit Ende 2024 ringen Verdi und der Arbeitgeberverband des DRK um einen neuen Tarifvertrag für die 10.000 DRK-Beschäftigten in Sachsen. Bild: Toni Söll/Andreas Seidel/Archiv
An fünf Tagen wurde das DRK Krankenhaus in diesem Jahr bestreikt. Einen Durchbruch in den Verhandlungen brachte das nicht.
An fünf Tagen wurde das DRK Krankenhaus in diesem Jahr bestreikt. Einen Durchbruch in den Verhandlungen brachte das nicht. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Krankenhaus-Geschäftsführerin Diana Lohmann sieht sich heftigen Vorwürfen der Gewerkschaft ausgesetzt.
Krankenhaus-Geschäftsführerin Diana Lohmann sieht sich heftigen Vorwürfen der Gewerkschaft ausgesetzt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Heftige Vorwürfe: Am Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein eskaliert der Tarifkonflikt
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Versetzungen von Streikenden, eine Kündigung, Streikbruchprämien: Verdi macht der Krankenhausführung harte Vorwürfe. Die weist das zurück. Einblicke in den seit einem Jahr schwelenden Tarifstreit zwischen dem DRK und der Gewerkschaft.

Tarifverhandlungen sind selten eine kurze Angelegenheit. Dass sich zwei Parteien aber nach einem Jahr immer noch nicht einig sind, ist ungewöhnlich. 13-Mal saßen die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband des DRK Sachsen zusammen. Mehrmals wurde das DRK-Krankenhaus Rabenstein bestreikt. Ein Ergebnis gibt es bis heute nicht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:08 Uhr
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
08:00 Uhr
1 min.
Rekordspendensumme für Sanierung des Freiberger Doms
Weihnachtsfrau Gisela (l.) hat beim Adventsmarkt in Freiberg fleißig die Gäste betreut.
Der Dom St. Marien in Freiberg steht vor kostspieligen Sanierungsarbeiten. Beim Adventsmarkt wurde großzügig gespendet.
Eckardt Mildner
11.10.2025
2 min.
Streik im DRK-Krankenhaus in Chemnitz-Rabenstein: Das müssen Patienten wissen
Verdi fordert für alle DRK-Mitarbeitenden unter anderem mehr Lohn.
Am Dienstag wird das Krankenhaus erneut bestreikt. Ganztägig. Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Geld und eine Reduzierung der Arbeitszeit. Seit einem Jahr wird darüber gestritten.
Denise Märkisch
02.12.2025
2 min.
DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein: Tarifverhandlungen zwischen Verdi und Arbeitgeber gescheitert
Streik am DRK Krankenhaus Rabenstein im Oktober. Trotz dieses Drucks gibt es keine Einigung.
Ein Jahr lang hatten Verdi und das DRK Sachsen verhandelt, mehrmals wurde am DRK Krankenhaus Rabenstein gestreikt. Eine Einigung gibt es dennoch nicht. Wie geht es nun weiter?
Benjamin Lummer
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel