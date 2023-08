Heizung an im Wettinhain

Mit einem kurzweiligen Auftritt gastierten zwei Dresdner Kabarettisten am Sonntagabend in Burgstädt und nahmen dabei so manches Problem aufs Korn.

Mit Schirmen und Regenjacken, und damit für das vorhergesagte Wetter gut ausgerüstet, erlebten am Sonntagabend etwa 200 Zuschauer das aktuelle Programm "Einfach mal Heizung an" der Dresdner Kabarettisten Ellen Schaller und Torsten Pahl. Trotz leichtem Regens herrschte eine ausgelassene Stimmung unter den Gästen. Im Rahmen der erfolgreichen...