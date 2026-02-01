MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Heizungsfragen auf der Chemnitzer Baumesse: Erst die Dämmung, dann die Technik

Karsten Vogel zeigte diverse Dämmstoffe, die in Hohlräume von Häusern geblasen werden, an seinem Stand.
Karsten Vogel zeigte diverse Dämmstoffe, die in Hohlräume von Häusern geblasen werden, an seinem Stand. Bild: Toni Söll
Energieberater Roland Franke stellte in seinen Vorträgen Energielösungen vor.
Energieberater Roland Franke stellte in seinen Vorträgen Energielösungen vor. Bild: Toni Söll
Anka Unger von der Firma Unger Diffutherm berät an ihrem Stand auf der Baumesse Christian Vogelgesang über ihre Dämmprodukte.
Anka Unger von der Firma Unger Diffutherm berät an ihrem Stand auf der Baumesse Christian Vogelgesang über ihre Dämmprodukte. Bild: Toni Söll
Karsten Vogel zeigte diverse Dämmstoffe, die in Hohlräume von Häusern geblasen werden, an seinem Stand.
Karsten Vogel zeigte diverse Dämmstoffe, die in Hohlräume von Häusern geblasen werden, an seinem Stand. Bild: Toni Söll
Energieberater Roland Franke stellte in seinen Vorträgen Energielösungen vor.
Energieberater Roland Franke stellte in seinen Vorträgen Energielösungen vor. Bild: Toni Söll
Anka Unger von der Firma Unger Diffutherm berät an ihrem Stand auf der Baumesse Christian Vogelgesang über ihre Dämmprodukte.
Anka Unger von der Firma Unger Diffutherm berät an ihrem Stand auf der Baumesse Christian Vogelgesang über ihre Dämmprodukte. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Heizungsfragen auf der Chemnitzer Baumesse: Erst die Dämmung, dann die Technik
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Wärmepumpe ist in Chemnitz auf dem Vormarsch. Bisher galt die Heizungsvariante vor allem bei neuen Einfamilienhäusern als erste Wahl, aber mittlerweile setzt sie sich auch bei Altbauten durch. Doch die Technik ist erst der zweite Schritt.

Wären sie alle hochgelaufen, hätten sie die Messehallen problemlos heizen können: die Wärmepumpen von Bosch, Vaillant, Stiebel Eltron, Viessmann und anderer namhafter Hersteller, die am Wochenende bei der Baumesse Chemnitz ausgestellt wurden. Richtige Hingucker waren sie neben den modernen Küchen, rustikalen Hausmodellen und gemütlichen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.01.2026
4 min.
Eine Stadt steigt um: Wie in Zukunft in Chemnitz geheizt werden soll
Wie sollen wir heizen? Diese Frage wird gerade in vielen Chemnitzer Kellern diskutiert.
Ob in Gasthermen oder bei der Fernwärme: Bei der Wärmeversorgung ist die Stadt von Erdgas abhängig. Doch der fossile Energieträger ist in Deutschland nur bis 2045 erlaubt. Chemnitz hat einen noch ambitionierten Weg eingeschlagen.
Christian Mathea
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
17:01 Uhr
2 min.
Ferrari 849 Testarossa: Der neue Überflieger aus Maranello
Der Ferrari 849 Testarossa tritt die Nachfolge des SF90 an, und kombiniert einen V8-Biturbo mit drei Elektromotoren.
Er beerbt den bislang stärksten Straßen-Ferrari: Wenn in diesem Sommer der 849 Testarossa an den Start geht, legen die Italiener die Latte mal wieder etwas höher. Allerdings auch beim Preis.
17:03 Uhr
5 min.
Bericht: Iran bestätigt mögliches Treffen mit den USA
Irans Außenminister Araghtschi will sich einem Bericht zufolge mit dem US-Sondergesandten Witkoff treffen. (Archivbild)
Was plant US-Präsident Trump mit dem Iran? Nach Drohungen solle nun wieder die Diplomatie das Wort haben - heißt es aus Teheran.
28.01.2026
3 min.
Heizungstausch, moderne Baustoffe und Sicherheit: Das steht bei der Baumesse in Chemnitz auf dem Programm
Innungsvorstand Uwe Bräutigam (r.) hilft bei den Aufbauarbeiten auf der Baumesse.
Noch einige Monate, dann gelten in Großstädten neue Vorgaben für den Heizungstausch. Das haben auch die Veranstalter der Baumesse auf dem Schirm.
Christian Mathea
Mehr Artikel