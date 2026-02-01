Heizungsfragen auf der Chemnitzer Baumesse: Erst die Dämmung, dann die Technik

Die Wärmepumpe ist in Chemnitz auf dem Vormarsch. Bisher galt die Heizungsvariante vor allem bei neuen Einfamilienhäusern als erste Wahl, aber mittlerweile setzt sie sich auch bei Altbauten durch. Doch die Technik ist erst der zweite Schritt.

Wären sie alle hochgelaufen, hätten sie die Messehallen problemlos heizen können: die Wärmepumpen von Bosch, Vaillant, Stiebel Eltron, Viessmann und anderer namhafter Hersteller, die am Wochenende bei der Baumesse Chemnitz ausgestellt wurden. Richtige Hingucker waren sie neben den modernen Küchen, rustikalen Hausmodellen und gemütlichen...