  • Henry van de Veldes Entwurf für das Leben: Villa Esche in Chemnitz lädt zu Führung ein

Bild: dpa-tmn
Bild: dpa-tmn
Chemnitz
Henry van de Veldes Entwurf für das Leben: Villa Esche in Chemnitz lädt zu Führung ein
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neben dem Gesamtkunstwerk des Jugendstils erleben die Besucher am Freitag noch einiges mehr.

Die 1902/03 erbaute und vom belgischen Architekten Henry van de Velde entworfene Villa Esche an der Parkstraße 58 in Chemnitz öffnet am Freitag, 5. Dezember, ihre Türen für interessierte Besucher. 13 Uhr (Einlass 12.45 Uhr) beginnt eine öffentliche Führung. Die Villa ist ein Gesamtkunstwerk des Jugendstils. Besucher lernen auch die nicht...
11:00 Uhr
2 min.
Chemnitz: Klänge von Bach zum Auftakt des 4. Sinfoniekonzerts in der Stadthalle
In dieser Aufführung wird die Orgel des Hauses erklingen. Am Instrument ist der Organist Christian Schmitt zu erleben.
Uwe Rechtenbach
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
15:55 Uhr
1 min.
50-Jähriger in Chemnitz verprügelt und beraubt
Die Polizei ermittelt zu einem Raub in Chemnitz.
Zwei junge Männer fragten nach Zigaretten. Dann schlugen und traten sie den 50-Jährigen. Was noch geschehen ist.
Lutz Kirchner
15:54 Uhr
1 min.
Mainz 05 trennt sich von Trainer Henriksen
Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer vom FSV Mainz 05.
Der FSV Mainz 05 hat auf die sportliche Krise reagiert und sich von Trainer Bo Henriksen getrennt. Das teilte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga drei Tage nach dem 0:4 beim SC Freiburg mit....
20.11.2025
4 min.
Marianne Brandt und Henry van der Velde: Zwei Chemnitzer Kulturvereine und ihr Doppeljubiläum
Rolf Lieberknecht (links) und Christian von Borczyskowski bereiten gemeinsam die Jubiläumsmatinee der Marianne-Brandt- und der Van-de-Velde-Gesellschaft vor.
Die Marianne-Brandt-Gesellschaft und die Henry-van-de-Velde-Gesellschaft feiern leicht verspätet ihren 25. Geburtstag mit Vorträgen Harfe und Alphorn.
Matthias Zwarg
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
Mehr Artikel