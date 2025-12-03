Henry van de Veldes Entwurf für das Leben: Villa Esche in Chemnitz lädt zu Führung ein

Neben dem Gesamtkunstwerk des Jugendstils erleben die Besucher am Freitag noch einiges mehr.

Die 1902/03 erbaute und vom belgischen Architekten Henry van de Velde entworfene Villa Esche an der Parkstraße 58 in Chemnitz öffnet am Freitag, 5. Dezember, ihre Türen für interessierte Besucher. 13 Uhr (Einlass 12.45 Uhr) beginnt eine öffentliche Führung. Die Villa ist ein Gesamtkunstwerk des Jugendstils. Besucher lernen auch die nicht...