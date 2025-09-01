Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Hier kommt es ab 1. September in Chemnitz zu Störungen im Straßenverkehr

Chemnitz
Hier kommt es ab 1. September in Chemnitz zu Störungen im Straßenverkehr
Von unserer Redaktion
Neue Vollsperrungen ab Montag betreffen den Josephinenplatz und die Glösaer Straße. Die Adelsbergstraße bleibt teilweise gesperrt, weil dort die Stadtbeleuchtung erneuert wird.

1.Adelsbergstraße (neu) von Hausnummer 288 bis Balzacweg halbseitige Fahrbahnsperrung mit Ampelregelung wegen Strom-Freileitungsablösung und Erneuerung der Stadtbeleuchtung (2. BA) ab Montag, 1. September bis 16. September.
