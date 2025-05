Hier trifft Schnulli mit Ästhetik auf teure Kunst: Ein Besuch in der Chemnitzer Galerie Schmidt-Rottluff

Seit mehr als 40 Jahren gibt es das Sammelsurium aus Kitsch und echter Handwerkskunst. Das kommt gut an. Inhaber Benedikt Preis spricht über Dauerbrenner und neue Projekte.

Wer die Galerie Schmidt-Rottluff am Chemnitzer Markt betritt, weiß im ersten Moment gar nicht so richtig, wo er zuerst hinschauen soll. Bunte Postkarten, Schlüsselanhänger, Servietten, kleine Holzfiguren stehen in Vitrinen, liegen in Körben, hängen von der Decke. Es ist ein Sammelsurium aus Kitsch und echter Handwerkskunst. „Der...