Hightech Maschinenbauer aus Limbach-Oberfrohna: „Zulieferer werden fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel“

Seit mehreren Jahren nimmt das Unternehmen keine Großaufträge aus der Automobilindustrie an. Dennoch haben sie Erfolg und produzieren Teile für Raketen, Quantencomputer und Teilchenbeschleuniger.

Spitzentechnologie aus Limbach-Oberfrohna – egal ob für Quantencomputer, Präzisionsmessgeräte oder Teilchenbeschleuniger: Der Familienbetrieb Koch Maschinenbau aus dem Raum Chemnitz produziert wichtige Teile. Und er blickt auf eine lange Innovationsgeschichte zurück, in der man sich – im Gegensatz zu vielen anderen Firmen der Region –...