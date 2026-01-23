MENÜ
  • Hightech Maschinenbauer aus Limbach-Oberfrohna: „Zulieferer werden fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel“

Martin Koch prüft in der Werkhalle in Limbach-Oberfrohna ein Teil für einen Teilchenbeschleuniger.
Martin Koch prüft in der Werkhalle in Limbach-Oberfrohna ein Teil für einen Teilchenbeschleuniger. Bild: Andreas Seidel
Sandra und Martin Koch führen das Maschinenbauunternehmen in Limbach-Oberfrohna.
Sandra und Martin Koch führen das Maschinenbauunternehmen in Limbach-Oberfrohna. Bild: Andreas Seidel
Mitarbeiter Renè Forchheim beim Vermessen der Teile.
Mitarbeiter Renè Forchheim beim Vermessen der Teile. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Hightech Maschinenbauer aus Limbach-Oberfrohna: „Zulieferer werden fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel“
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Seit mehreren Jahren nimmt das Unternehmen keine Großaufträge aus der Automobilindustrie an. Dennoch haben sie Erfolg und produzieren Teile für Raketen, Quantencomputer und Teilchenbeschleuniger.

Spitzentechnologie aus Limbach-Oberfrohna – egal ob für Quantencomputer, Präzisionsmessgeräte oder Teilchenbeschleuniger: Der Familienbetrieb Koch Maschinenbau aus dem Raum Chemnitz produziert wichtige Teile. Und er blickt auf eine lange Innovationsgeschichte zurück, in der man sich – im Gegensatz zu vielen anderen Firmen der Region –...
