  • Historische Röhren und moderne Diskussionen: Radiotreffen in Claußnitz zum Weltradiotag

Radiosammler Detlef Helmert wird mit am Stammtisch zum Radiotag sitzen. Bild: Ralf Jerke/Archiv
Radiosammler Detlef Helmert wird mit am Stammtisch zum Radiotag sitzen. Bild: Ralf Jerke/Archiv
Chemnitz Umland
Historische Röhren und moderne Diskussionen: Radiotreffen in Claußnitz zum Weltradiotag
Von Lutz Kirchner
Der Radiostammtisch im Museumsbahnhof Markersdorf-Taura bietet eine Reise durch die Geschichte. Worüber Sammler Detlef Helmert noch sprechen will.

Radiosammler Detlef Helmert lädt für Freitag, 13. Februar, zum Winter-Radiostammtisch ein. Das Treffen beginnt um 13 Uhr im Obergeschoss des Wasserstationsgebäudes am Gleis 1 des Museumsbahnhofs Markersdorf-Taura. Besucher können historische Rundfunk- und Röhrentechnik besichtigen. Für eine warme Atmosphäre sorgt heißer Tee. Die...
