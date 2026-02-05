Historische Röhren und moderne Diskussionen: Radiotreffen in Claußnitz zum Weltradiotag

Der Radiostammtisch im Museumsbahnhof Markersdorf-Taura bietet eine Reise durch die Geschichte. Worüber Sammler Detlef Helmert noch sprechen will.

Radiosammler Detlef Helmert lädt für Freitag, 13. Februar, zum Winter-Radiostammtisch ein. Das Treffen beginnt um 13 Uhr im Obergeschoss des Wasserstationsgebäudes am Gleis 1 des Museumsbahnhofs Markersdorf-Taura. Besucher können historische Rundfunk- und Röhrentechnik besichtigen. Für eine warme Atmosphäre sorgt heißer Tee. Die...