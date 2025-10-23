Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Hochzeitsmesse mit etwa 40 Ausstellern im Wasserschloß Klaffenbach

Bild: Doreen Schmidt/C3
Chemnitz
Hochzeitsmesse mit etwa 40 Ausstellern im Wasserschloß Klaffenbach
Von Galina Pönitz
Am 25. Oktober bietet das historische Gemäuer Heiratswilligen Gelegenheit, sich vor der Trauung inspirieren zu lassen.

Chemnitz.

Als romantischer Ort für Eheschließung präsentiert sich am Samstag, 25. Oktober das Wasserschloß Klaffenbach, wenn im historischen Ambiente von 10 bis 17 Uhr eine Hochzeitsmesse stattfindet. Annähernd 40 Aussteller aus ganz Sachsen geben vielfältige Anregungen zur passenden Festgarderobe, zu Trauringen, Hochzeitsfotos, Dekoration, Unterhaltung, Flitterwochen und vielem mehr. Event-Agenturen, Brautausstatter, Dekorationsexperten, Catering-Firmen, Anbieter von Hochzeitsfahrzeugen, Juweliere, Stylisten, Konditoren und Floristen stellen sich vor. Besucher können sich von den Ausstellern und einem vielseitigen Rahmenprogramm mit großer Braut- und Festmodenschau für die Hochzeit inspirieren lassen. Ein Rahmenprogramm, zu dem eine Braut- und Festmodenschau, Live-Gesang und Tanzpräsentationen gehören, ergänzt die Messe. Als eines der Highlights gibt es ein Mini-Fotoshooting für Paare als erste bleibende Erinnerung an die aufregende Hochzeitsvorbereitungszeit. (gp) Foto: Doreen Schmidt/C3/Archiv

Eintrittskarten für die Hochzeitsmesse im Wasserschloß Klaffenbach gibt es in den „Freie Presse“-Shops zum Preis von 8, 50 Euro pro Person.

