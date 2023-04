Höhere Löhne im Chemnitzer Rathaus: Steigen jetzt Steuern, Gebühren und Abgaben?

Was bedeutet die kräftige Anhebung der Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst für die Chemnitzer und Chemnitzerinnen? Diese Frage stellt sich so mancher, der derzeit Bibliothek, Schwimmbad oder das Bürgeramt besucht. Der für die Finanzen und das Personal zuständige Bürgermeister Ralph Burghart will gemeinsam mit den im Stadtrat vertretenen...