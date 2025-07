Hohe Waldbrandgefahr: Grillen in öffentlichen Parks in Chemnitz ab sofort verboten

Hitze und Trockenheit haben die Waldbrandgefahr auf die zweithöchste Stufe klettern lassen.

Die Festwiese im Küchwald, die Schloßteichinsel, der Stadtpark und einige mehr: Auf insgesamt neun Grünflächen in der Stadt ist normalerweise das Grillen erlaubt. Nicht aber in den kommenden Tagen: Ab sofort gilt ein Grillverbot in öffentlichen Parks. Darauf weist das Rathaus hin und nennt zur Begründung die hohe Waldbrandgefahr. Sie hat mit...