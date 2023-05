Hotel-Restaurant am Sonnenlandpark in Lichtenau öffnet für Tagesgäste

Die Sonnenterrasse vor dem Hotel am Sonnenlandpark ist bei schönem Wetter gut gefüllt. Hotelgäste nehmen einen Drink ein und schauen auf den Freizeitpark mit 50 Attraktionen. Vor allem in der Ferienzeit und an Wochenenden ist die Herberge mit 54 Zimmern gut belegt. Der Besuch von Riesenrad, Rutsche und Wildgehege mit 200 Tieren lockt. Aber auch...