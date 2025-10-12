Hundeliebe trifft Ratespaß: Pleißaer Verein live im Radio zu hören

Der Hundesportverein Pleißa hat die Chance auf 2500 Euro. Wann die Limbach-Oberfrohnaer einschalten sollten?

Vereine aus Sachsen haben derzeit die Chance, ihre Vereinskassen aufzufüllen. Dafür gibt es vom 13. Oktober bis 7. November das Gewinnspiel „Vereint stark!“ beim Radiosender MDR Sachsen. Und der Hundesportverein Pleißa ist mit dabei. Ihr großer Auftritt im Radio wird am Donnerstag, 16. Oktober sein, informiert der Radiosender. In der...