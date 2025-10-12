Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Hundeliebe trifft Ratespaß: Pleißaer Verein live im Radio zu hören

Der Hundesportverein Pleißa will 2500 Euro gewinnen.
Der Hundesportverein Pleißa will 2500 Euro gewinnen. Bild: Frank Rumpenhorst/dpa
Der Hundesportverein Pleißa will 2500 Euro gewinnen.
Der Hundesportverein Pleißa will 2500 Euro gewinnen. Bild: Frank Rumpenhorst/dpa
Chemnitz Umland
Hundeliebe trifft Ratespaß: Pleißaer Verein live im Radio zu hören
Von Oleksandra Patlai
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Hundesportverein Pleißa hat die Chance auf 2500 Euro. Wann die Limbach-Oberfrohnaer einschalten sollten?

Vereine aus Sachsen haben derzeit die Chance, ihre Vereinskassen aufzufüllen. Dafür gibt es vom 13. Oktober bis 7. November das Gewinnspiel „Vereint stark!“ beim Radiosender MDR Sachsen. Und der Hundesportverein Pleißa ist mit dabei. Ihr großer Auftritt im Radio wird am Donnerstag, 16. Oktober sein, informiert der Radiosender. In der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
14.10.2025
3 min.
Weststraße in Limbach-Oberfrohna: Freistaat gibt weitere Details zur Sanierung bekannt
Ab April 2026 soll die Weststraße in Limbach-Oberfrohna saniert werden.
2026 soll die Staatsstraße in der Großen Kreisstadt nach jahrelangem Warten für mehrere Millionen Euro gebaut werden. Für Autofahrer bedeutet das zahlreiche Sperrungen und Umleitungen.
Julia Grunwald
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
24.09.2025
1 min.
Nach Unfall in Limbach-Oberfrohna: Tonnenweise gehäckselter Mais liegt auf der Bahnhofstraße
Auf 40.000 Euro wird der Schaden nach einem Unfall in Limbach-Oberfrohna geschätzt.
Der Inhalt von zwei voll beladenen Anhängern hat sich am späten Dienstagvormittag auf der Fahrbahn verteilt. Schaden: rund 40.000 Euro. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
06:55 Uhr
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
Mehr Artikel