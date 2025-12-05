Hunderte bei Schulstreik gegen Wehrpflicht in Chemnitz: „Das ist kein Dienst, sondern ein Angriff“

Über 600 Demonstranten gingen in Chemnitz gegen das neue Gesetz der Bundesregierung auf die Straße. Die Versuche des Schulamtes, im Vorfeld von einer Teilnahme abzuschrecken, bewirkte in einigen Fällen das Gegenteil.

In vielen Städten bundesweit sind am Freitag Schüler dem Unterricht ferngeblieben. Das Bündnis „Jugend gegen Krieg" hatte zum Schulstreik gegen das neue Wehrdienstgesetz aufgerufen, das am Freitag im Bundestag beschlossen wurde. In Chemnitz folgten diesem Aufruf mehrere hundert Menschen. Die Polizei zählte 610 Personen. Die Veranstalter...