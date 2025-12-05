Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Hunderte bei Schulstreik gegen Wehrpflicht in Chemnitz: „Das ist kein Dienst, sondern ein Angriff“

Nach einer Kundgebung am Karl-Marx-Monument liefen die Demonstranten über den Innenstadtring.
Nach einer Kundgebung am Karl-Marx-Monument liefen die Demonstranten über den Innenstadtring. Bild: Jan Härtel
Nach einer Kundgebung am Karl-Marx-Monument liefen die Demonstranten über den Innenstadtring.
Nach einer Kundgebung am Karl-Marx-Monument liefen die Demonstranten über den Innenstadtring. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
Hunderte bei Schulstreik gegen Wehrpflicht in Chemnitz: „Das ist kein Dienst, sondern ein Angriff“
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über 600 Demonstranten gingen in Chemnitz gegen das neue Gesetz der Bundesregierung auf die Straße. Die Versuche des Schulamtes, im Vorfeld von einer Teilnahme abzuschrecken, bewirkte in einigen Fällen das Gegenteil.

In vielen Städten bundesweit sind am Freitag Schüler dem Unterricht ferngeblieben. Das Bündnis „Jugend gegen Krieg“ hatte zum Schulstreik gegen das neue Wehrdienstgesetz aufgerufen, das am Freitag im Bundestag beschlossen wurde. In Chemnitz folgten diesem Aufruf mehrere hundert Menschen. Die Polizei zählte 610 Personen. Die Veranstalter...
