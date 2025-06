Hunderte Friedensbanner: Ein bunter Weltrekord in Chemnitz

Seit 15 Jahren gibt es das Jugendkunstprojekt der Friedensbanner. Mittlerweile füllen sie Tausende Quadratmeter. Nun wurde ein Rekord geknackt.

Die Oberschule am Hartmannplatz ist in den kommenden Wochen eine Galerie. An der Fassade und in der Schule sind 250 Friedensbanner zu sehen. Das Ganze läuft bis zum 8. August. Mit einer Gesamtfläche von 2100 Quadratmetern sei dies die umfangreichste Ausstellung, die Chemnitz je erlebt hat, heißt es aus dem Rathaus.