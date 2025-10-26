Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Ich glaube, ich gründe die erste Uhrenmanufaktur in Chemnitz“ – Bei Carlo Lasch ticken die Uhren etwas anders

Uhrmacher Carlo Lasch trägt am Handgelenk eine Uhr, die er vollständig selbst entworfen und gebaut hat – vom Design bis zur letzten Schraube.
Uhrmacher Carlo Lasch trägt am Handgelenk eine Uhr, die er vollständig selbst entworfen und gebaut hat – vom Design bis zur letzten Schraube. Bild: Ulf Dahl
Uhrmacher Carlo Lasch trägt am Handgelenk eine Uhr, die er vollständig selbst entworfen und gebaut hat – vom Design bis zur letzten Schraube.
Uhrmacher Carlo Lasch trägt am Handgelenk eine Uhr, die er vollständig selbst entworfen und gebaut hat – vom Design bis zur letzten Schraube. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
„Ich glaube, ich gründe die erste Uhrenmanufaktur in Chemnitz“ – Bei Carlo Lasch ticken die Uhren etwas anders
Von Oleksandra Patlai
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Immer mehr junge Menschen begeistern sich wieder für analoge Uhren. Sie suchen nach Stil und traditionellem Handwerk. Doch wie ist es eigentlich, eine Armbanduhr selbst zu entwerfen und anzufertigen?

Immer mehr junge Menschen entdecken die analoge Armbanduhr neu. Die Smartwatch hat sie zurück ans Handgelenk gebracht, doch viele sehnen sich nach Individualität und Handwerk statt digitaler Technik. Analoge Uhren stehen für Stil, Ruhe und echte Wertarbeit – ein bewusster Gegenpol zur digitalen Welt. Doch wie fühlt es sich an, eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
12.09.2025
12 min.
Ja, sie tanzen ihren Namen: Zu Besuch in der Waldorfschule Chemnitz
Susanne Lasch und die Klasse 4c flöten das „Drescherlied“. Dazu passt das Tafelbild. Seit Wochen dreht sich alles um den Ackerbau.
Die Jugend wird in staatlichen Schulen druckbetankt und fühlt sich einsam. Sollte jeder seinen Namen tanzen lernen, um glücklich zu werden? Ein Besuch an der Waldorfschule in Chemnitz, 100 Jahre nach Rudolf Steiners Tod.
Manuela Müller
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
18.10.2025
1 min.
Warum in Chemnitz Kürbisse gesucht werden
Die Kürbisse sind nicht nur Deko. Die Erdmännchen entdecken zum ersten Mal den Kürbis.
Der Tierpark Chemnitz ruft zur Kürbisspende auf: nicht nur zur Dekoration, sondern um den Tieren herbstlichen Spaß zu bieten
Oleksandra Patlai
Mehr Artikel