„Ich glaube, ich gründe die erste Uhrenmanufaktur in Chemnitz“ – Bei Carlo Lasch ticken die Uhren etwas anders

Immer mehr junge Menschen begeistern sich wieder für analoge Uhren. Sie suchen nach Stil und traditionellem Handwerk. Doch wie ist es eigentlich, eine Armbanduhr selbst zu entwerfen und anzufertigen?

Immer mehr junge Menschen entdecken die analoge Armbanduhr neu. Die Smartwatch hat sie zurück ans Handgelenk gebracht, doch viele sehnen sich nach Individualität und Handwerk statt digitaler Technik. Analoge Uhren stehen für Stil, Ruhe und echte Wertarbeit – ein bewusster Gegenpol zur digitalen Welt. Doch wie fühlt es sich an, eine...