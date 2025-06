„Ich habe keinen Augenarzt-Termin bekommen“: Großes Interesse an privatem Sehtest-Angebot in Hartmannsdorf

Termine im Augenmobil des Unternehmens Mirantus Health in Hartmannsdorf waren ausgebucht. Dass sie selbst dafür zahlen mussten, hielt Patienten nicht ab. Wie die Tests laufen.

Für die Arbeit am Computer setzt sie eine Bildschirmarbeitsbrille auf. Ansonsten kommt sie noch gut zurecht - egal ob beim Blick in die Ferne oder in die Speisekarte im Restaurant. Yvonne Sauer arbeitet im Hartmannsdorfer Rathaus. Sie ist eine von 20 Hartmannsdorfern, die am Montag das Angebot des Berliner Unternehmens Mirantus Health genutzt...