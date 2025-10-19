IG Metall, Chemnitz und Protest am Nischel: Was war hier denn los?

Dass gerade so viele Mitglieder der IG Metall im Chemnitzer Zentrum sind, hängt mit einer Konferenz zusammen. Dass sie das Zusammensein gleich für eine Demo nutzten, mit einer Forderung der Gewerkschaft.

Steinener Karl-Marx-Kopf, davor viel rot: Die IG Metall Chemnitz hat am Samstag vor dem Monument protestiert. Konkret ging es um die Forderung nach jährlich fünf Tagen Bildungsurlaub auch in Sachsen. Der Freistaat gehört mit Bayern zu den zwei einzigen Bundesländern, die Bildungsurlaub gesetzlich nicht ermöglichen. Der Protest fand im Zuge...