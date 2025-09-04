Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • IHK-Treffen in der Kulturhauptstadt: Europäische Wirtschaft trifft sich in Chemnitz

Die Universitäten von Chemnitz und Toulouse wollen enger kooperieren.
Die Universitäten von Chemnitz und Toulouse wollen enger kooperieren. Bild: Wolfgang Schmidt
Die Universitäten von Chemnitz und Toulouse wollen enger kooperieren.
Die Universitäten von Chemnitz und Toulouse wollen enger kooperieren. Bild: Wolfgang Schmidt
Chemnitz
IHK-Treffen in der Kulturhauptstadt: Europäische Wirtschaft trifft sich in Chemnitz
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Noch bis Freitag kommen unter anderem Vertreter aus Frankreich, Ostmitteleuropa und dem Baltikum zusammen. Zwei Unis wollen enger zusammenarbeiten.

Drei Tage feiert die IHK Chemnitz eine „European Business Week“. Zum Deutsch-Französischen Wirtschaftskongress am Mittwoch stellte „Freie Presse“-Geschäftsführer Daniel Daum sächsische Unternehmen mit Frankreich-Kontakten vor, nämlich den Spezial-Karosseriebauer Indikar aus Wilkau-Haßlau und das Familienunternehmen Erdmann Sauna &...
