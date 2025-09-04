IHK-Treffen in der Kulturhauptstadt: Europäische Wirtschaft trifft sich in Chemnitz

Noch bis Freitag kommen unter anderem Vertreter aus Frankreich, Ostmitteleuropa und dem Baltikum zusammen. Zwei Unis wollen enger zusammenarbeiten.

Drei Tage feiert die IHK Chemnitz eine „European Business Week“. Zum Deutsch-Französischen Wirtschaftskongress am Mittwoch stellte „Freie Presse“-Geschäftsführer Daniel Daum sächsische Unternehmen mit Frankreich-Kontakten vor, nämlich den Spezial-Karosseriebauer Indikar aus Wilkau-Haßlau und das Familienunternehmen Erdmann Sauna &... Drei Tage feiert die IHK Chemnitz eine „European Business Week“. Zum Deutsch-Französischen Wirtschaftskongress am Mittwoch stellte „Freie Presse“-Geschäftsführer Daniel Daum sächsische Unternehmen mit Frankreich-Kontakten vor, nämlich den Spezial-Karosseriebauer Indikar aus Wilkau-Haßlau und das Familienunternehmen Erdmann Sauna &...