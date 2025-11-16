„Im Rathaus versteht man das Problem nicht“: Ein Chemnitzer über seinen Ärger mit einem Fußweg

Ein Fußweg am Chemnitzer Stadtrand wird bei Regen zur durchgängigen Pfütze, bei Frost zur gefährlichen Eisbahn. Peter Hartmann wies schon mehrfach auf die Gefahr hin. Im Rathaus sieht man darin kein Problem.

100 Meter Fußweg, die auf den ersten Blick in Ordnung wirken. Doch Peter Hartmann rückt mit Wasserwaage und Zollstock an. Ortstermin in Stelzendorf an der Jagdschänkenstraße. Hartmann gehört das Grundstück mit der Nummer 186. Es befindet sich an der Einmündung zur Stelzendorfer Straße gegenüber dem Sporthaus.