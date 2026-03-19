Im Streit Nacktfotos vom Ehemann verschickt: Chemnitzerin wegen Pornografie-Verbreitung vor Gericht

Penis-Bilder ihres Mannes sendete die Frau an verschiedene Personen. Sie habe aus Not gehandelt, sagt die Angeklagte – und wurde vor Gericht von den Angehörigen des Opfers geherzt.

Mehrere Dutzend E-Mails gehen bei dem Firmenchef jeden Tag ein. Diese stachen aber heraus. Betreff: „Ich bin‘s“, stand in der Nachricht, die er im März 2024 von der E-Mail-Adresse eines Mannes erhielt, an den er eine Wohnung vermietet. Inhalt: ein Nacktfoto des Mieters. Der Firmenchef bittet, derartige Mails zu unterlassen, bekommt die Mail... Mehrere Dutzend E-Mails gehen bei dem Firmenchef jeden Tag ein. Diese stachen aber heraus. Betreff: „Ich bin‘s“, stand in der Nachricht, die er im März 2024 von der E-Mail-Adresse eines Mannes erhielt, an den er eine Wohnung vermietet. Inhalt: ein Nacktfoto des Mieters. Der Firmenchef bittet, derartige Mails zu unterlassen, bekommt die Mail...