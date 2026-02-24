MENÜ
  • Im Wasserschloß Klaffenbach lautet das Motto am Wochenende „schauen, schmecken, shoppen“

Bild: Kristin Schmidt
Chemnitz
Im Wasserschloß Klaffenbach lautet das Motto am Wochenende „schauen, schmecken, shoppen“
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu den beliebtesten Veranstaltungen in dem historischen Gemäuer gehören die Klaffenbacher Genusstage. Vom 27. Februar bis 1. März laden sie wieder ein.

Chemnitz.

Ausgewählte Manufakturen und Erzeuger aus nah und fern verwandeln das Wasserschloß Klaffenbach vom 27. Februar bis zum 1. März wieder in ein Mekka für Genießer und Feinschmecker. Fruchtige Marmeladen, Chutneys, Honig und Senfspezialitäten, schmackhafte Olivenöle aus Andalusien, Wurst- und Käsekreationen, aber auch französische Gebäckspezialitäten, authentische Schokoladen und vieles andere mehr laden zum Schauen, Schmecken und Shoppen ein. Ein abwechslungsreiches Workshop-Programm lädt darüber hinaus zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Besucht werden können die Klaffenbacher Genusstage am Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Eintrittskarten gibt es in den „Freie Presse“-Shops. Sie kosten 9 Euro pro Person und Tag. (gp) Foto: Kristin Schmidt/C3

Mehr Artikel