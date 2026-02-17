Immer an der Eisgrenze entlang: Chemnitzer organisiert „Antarktis-Marathon“ rund um die Stadt

Chemnitz
2025 lockte der Kulturhauptstadtmarathon tausende Läufer an, dieses Jahr fehlt ein solches Event bislang. Mit einem kleinen, aber völlig neuen Format will Alexander Seidel diese Lücke füllen.
Womöglich fällt oder liegt ja sogar etwas Schnee. Dann würde die Atmosphäre noch etwas mehr dem Namen entsprechen, den die Organisatoren für ihren Premierenlauf ausgewählt haben. „Antarktis-Marathon“ lautet der und soll auf sehr niederschwelligem Niveau Laufsportler zusammenbringen und eine Lücke zumindest ein bisschen füllen.
