Immer mehr Auszubildende in Handwerk und Handel in und um Chemnitz

Die Anzahl der Betriebe, die im Bezirk Chemnitz ausbilden, nimmt zu. Besonders im Vergleich zum Rest des Freistaats steht Südwestsachsen gut da. In welchen Branchen gibt es die meisten Azubis?

Nachwuchs wird gebraucht, besonders im Mittelstand. Das zeigen Daten der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Handwerkskammer Chemnitz (HWK). Die Zahl der aktiven Ausbildungsbetriebe sowie der Auszubildenden selbst steigt. In den IHK-Bezirken Leipzig und Dresden gibt es dagegen einen leichten Rückgang. Nachwuchs wird gebraucht, besonders im Mittelstand. Das zeigen Daten der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Handwerkskammer Chemnitz (HWK). Die Zahl der aktiven Ausbildungsbetriebe sowie der Auszubildenden selbst steigt. In den IHK-Bezirken Leipzig und Dresden gibt es dagegen einen leichten Rückgang.