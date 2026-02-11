MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Immer mehr Auszubildende in Handwerk und Handel in und um Chemnitz

Mechatronik-Azubis im VW-Motorenwerk 2024. Obwohl die Branche kriselt, ist der Beruf beliebt.
Mechatronik-Azubis im VW-Motorenwerk 2024. Obwohl die Branche kriselt, ist der Beruf beliebt. Bild: Andreas Seidel
Mechatronik-Azubis im VW-Motorenwerk 2024. Obwohl die Branche kriselt, ist der Beruf beliebt.
Mechatronik-Azubis im VW-Motorenwerk 2024. Obwohl die Branche kriselt, ist der Beruf beliebt. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Immer mehr Auszubildende in Handwerk und Handel in und um Chemnitz
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Anzahl der Betriebe, die im Bezirk Chemnitz ausbilden, nimmt zu. Besonders im Vergleich zum Rest des Freistaats steht Südwestsachsen gut da. In welchen Branchen gibt es die meisten Azubis?

Nachwuchs wird gebraucht, besonders im Mittelstand. Das zeigen Daten der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Handwerkskammer Chemnitz (HWK). Die Zahl der aktiven Ausbildungsbetriebe sowie der Auszubildenden selbst steigt. In den IHK-Bezirken Leipzig und Dresden gibt es dagegen einen leichten Rückgang.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.02.2026
3 min.
Viertklässler erhalten Bildungsempfehlung für Gymnasium oder Oberschule: Gibt es in Sachsen ein Stadt-Land-Gefälle?
Für Sachsens Viertklässler gibt es am Freitag nicht nur Zeugnisse, sondern zugleich Bildungsempfehlungen.
Welche Faktoren für die Schulwahl wichtig sind, wie oft sich Eltern über das Votum der Grundschule hinwegsetzen und was ihnen das Landesamt rät.
Tino Moritz
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
02.02.2026
3 min.
Aktenstau bei Sachsens Justiz: 14 mutmaßliche Straftäter wegen zu langer Ermittlungen entlassen
In den sächsischen Staatsanwaltschaften stapeln sich die Akten. Zum Jahresende lag die Zahl unerledigter Verfahren bei mehr als 47.000.
Sachsens Staatsanwaltschaften ächzen unter der Zahl unerledigter Strafverfahren. Die Folgen sind weitreichend – und das Problem könnte noch größer werden.
Tobias Wolf
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel