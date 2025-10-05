Immer mehr Fälle von Kabelklau an Chemnitzer Stromtankstellen

Chemnitz
In Leipzig hatte die Polizei schon 2024 Seriendiebe ausgemacht. Inzwischen werden auch in Chemnitz regelmäßig Stromkabel von E-Ladesäulen geklaut. Der Schaden ist hoch. Die Polizei vermutet in den meisten Fällen ein Motiv.
Vor wenigen Tagen traf es eine öffentliche E-Ladesäule in Kappel an der Straße Usti nad Labem. Zwei Kabel wurden dort abgeschnitten und mitgenommen. Der Stehlschaden beträgt laut Polizei 7000 Euro, der Sachschaden zusätzlich 3000 Euro. Was auffällt: Solche Fälle häufen sich in Chemnitz. Ein Leser machte Anfang September darauf aufmerksam,...
