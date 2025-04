Immer mehr Fahrerflucht-Anzeigen in Chemnitz: Knapp die Hälfte der Fälle wird aufgedeckt

Rempler beim Rückwärtsfahren. Jemand gesehen? Nein, dann schnell weg. So mögen viele Unfall-Flüchtige denken. Das kann allerdings schnell schiefgehen, was auch an neuer Technik liegt.

Wäre da nicht die Seniorin an ihrem Küchenfenster gewesen, hätte die BMW-Fahrerin vielleicht „Glück gehabt“. Am 3. August 2023 soll die 58-Jährige rückwärts die Albrecht-Thaer-Straße in Reichenbrand gefahren sein und dabei einen roten Subaru gestreift haben. Die Rentnerin gegenüber konnte das aus ihrer Wohnung heraus sehen und hörte... Wäre da nicht die Seniorin an ihrem Küchenfenster gewesen, hätte die BMW-Fahrerin vielleicht „Glück gehabt“. Am 3. August 2023 soll die 58-Jährige rückwärts die Albrecht-Thaer-Straße in Reichenbrand gefahren sein und dabei einen roten Subaru gestreift haben. Die Rentnerin gegenüber konnte das aus ihrer Wohnung heraus sehen und hörte...