Immer mehr Ladendiebstähle in Chemnitz

Weil es bei der wirksamen Strafverfolgung der Täter schwächelt, haben die Chemnitzer Händler eigene Vorsorgemaßnahmen entwickelt. Diese kosten nicht nur zusätzliches Geld und Personal, sondern können auch Umsätze senken.

Neben dem Erschleichen von Leistungen zählen Ladendiebstähle zu jenen Delikten, die in der Kriminalstatistik am deutlichsten steigen. Um 30 Prozent hat die Anzahl von Diebstählen in Chemnitz zuletzt zugenommen. Waren es 2023 noch 1893 Fälle, verzeichnete die Polizei im Vorjahr 2445 Taten. „Die Ursachen könnten mitunter auch bei verstärkten...