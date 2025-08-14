Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Spirituosen sind bei Dieben besonders beliebt. Einige Händler stellen sie deshalb hinter Vitrinen.
Spirituosen sind bei Dieben besonders beliebt. Einige Händler stellen sie deshalb hinter Vitrinen. Bild: Oliver Berg/dpa
Spirituosen sind bei Dieben besonders beliebt. Einige Händler stellen sie deshalb hinter Vitrinen.
Spirituosen sind bei Dieben besonders beliebt. Einige Händler stellen sie deshalb hinter Vitrinen. Bild: Oliver Berg/dpa
Chemnitz
Immer mehr Ladendiebstähle in Chemnitz
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil es bei der wirksamen Strafverfolgung der Täter schwächelt, haben die Chemnitzer Händler eigene Vorsorgemaßnahmen entwickelt. Diese kosten nicht nur zusätzliches Geld und Personal, sondern können auch Umsätze senken.

Neben dem Erschleichen von Leistungen zählen Ladendiebstähle zu jenen Delikten, die in der Kriminalstatistik am deutlichsten steigen. Um 30 Prozent hat die Anzahl von Diebstählen in Chemnitz zuletzt zugenommen. Waren es 2023 noch 1893 Fälle, verzeichnete die Polizei im Vorjahr 2445 Taten. „Die Ursachen könnten mitunter auch bei verstärkten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Berliner Fußballjugend hat Mittelsachsen für sich entdeckt
Erneut zu Gast in Mittelsachsen: Die U-17-Kicker des BFC Dynamo, hier nach dem Vorjahrestest in Langenau.
Die U-17-Kicker des BFC Dynamo absolvieren erneut ein Trainingslager in Mönchenfrei. Dabei will der Regionalligist auch gegen den älteren Nachwuchs aus Freiberg und Langenau testen.
Steffen Bauer
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
21.07.2025
3 min.
Plötzlich ist die Jacke weg: Ladendieb steht vor dem Freiberger Amtsgericht
Kleidungsstücke gehören zu den beliebtesten Diebesgütern.
Parfüm, Kleidung, Zigaretten: Ladendiebstähle sind in Mittelsachsen kein Randphänomen. Was vor allem geklaut wird und wie Polizei und Einzelhändler dem entgegenwirken wollen.
Leni Hoppe
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17.07.2025
4 min.
Supermärkte, Drogerie, Imbiss und Luxuswohnungen: Was kommt alles in das Simmel-Gebäude in der Chemnitzer City?
Peter Simmel will seinen neuen Markt am 30. September öffnen. „Wir haben noch nie eine angekündigte Eröffnung verschoben.“
Der 26. Markt wird auch das größte Gebäude von Peter Simmel. Neben seinem eigenen Supermarkt holt sich der Investor viele Mieter ins Haus. Noch zweieinhalb Monate bis zur Eröffnung.
Christian Mathea
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
Mehr Artikel