Immer mehr Online-Shopping: Was das für Chemnitz bedeutet

Chemnitz
Der Internethandel legt weiter zu, stationäre Geschäfte schließen. Das ist auch in Chemnitz zu beobachten. Allerdings hängt nicht jede Schließung mit der Online-Konkurrenz zusammen. Wie die Händler darauf reagieren.
Sie gehören mittlerweile zum Straßenbild: Paketautos, die von ihren gestressten Fahrern auch mal mitten auf der Fahrbahn geparkt werden, um die Kunden von Amazon, Temu und Ebay zu beliefern.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.