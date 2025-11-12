Immer mehr Online-Shopping: Was das für Chemnitz bedeutet

Der Internethandel legt weiter zu, stationäre Geschäfte schließen. Das ist auch in Chemnitz zu beobachten. Allerdings hängt nicht jede Schließung mit der Online-Konkurrenz zusammen. Wie die Händler darauf reagieren.

Sie gehören mittlerweile zum Straßenbild: Paketautos, die von ihren gestressten Fahrern auch mal mitten auf der Fahrbahn geparkt werden, um die Kunden von Amazon, Temu und Ebay zu beliefern.