Immer später im Jahr: DRK-Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein meldet 1000. Baby des Jahres

Die kleine Melina kam am 10. Oktober zur Welt. Im vergangenen Jahr zählte man allerdings schon fast einen Monat früher die 1000. Geburt.

Die Freude ist groß, allen voran bei Mutter Jennifer und Vater Daniel. Die kleine Melina ist am 10. Oktober um 23.41 Uhr kerngesund zur Welt gekommen. Es war die 1000. Geburt, die das DRK-Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein in diesem Jahr zählt. Und für die Familie schon das zweite Kind, das hier zur Welt kommt. Kurios: Während Melina am 10.10....