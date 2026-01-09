MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Immer weniger Kinder: Chemnitz will schon wieder 1000 Kita-Plätze abbauen

Diese Kita im Chemnitzer Stadtteil Glösa soll nach den Plänen des Rathauses schon bald geschlossen werden.
Diese Kita im Chemnitzer Stadtteil Glösa soll nach den Plänen des Rathauses schon bald geschlossen werden. Bild: Andreas Seidel
Entwicklung der Geburtenzahlen in Chemnitz (ohne Kinder von außerhalb).
Entwicklung der Geburtenzahlen in Chemnitz (ohne Kinder von außerhalb). Bild: Tilo Steiner
In Chemnitz gibt es immer weniger Kinder im Kita-Alter.
In Chemnitz gibt es immer weniger Kinder im Kita-Alter. Bild: Symbolbild: Maximilian von Klenze/dpa/Archiv
Diese Kita im Chemnitzer Stadtteil Glösa soll nach den Plänen des Rathauses schon bald geschlossen werden.
Diese Kita im Chemnitzer Stadtteil Glösa soll nach den Plänen des Rathauses schon bald geschlossen werden. Bild: Andreas Seidel
Entwicklung der Geburtenzahlen in Chemnitz (ohne Kinder von außerhalb).
Entwicklung der Geburtenzahlen in Chemnitz (ohne Kinder von außerhalb). Bild: Tilo Steiner
In Chemnitz gibt es immer weniger Kinder im Kita-Alter.
In Chemnitz gibt es immer weniger Kinder im Kita-Alter. Bild: Symbolbild: Maximilian von Klenze/dpa/Archiv
Chemnitz
Immer weniger Kinder: Chemnitz will schon wieder 1000 Kita-Plätze abbauen
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bereits in einigen Wochen soll es Gespräche in den Stadtteilen geben, ein erster Schließungskandidat scheint schon festzustehen. Worauf müssen Chemnitzer Eltern sich nun einstellen?

Chemnitzer Familien mit Kindern im Vorschulalter müssen sich in den kommenden Jahren wohl vielfach auf weitere Wege zur nächsten Kita gefasst machen. Weil in der Stadt immer weniger Kinder im Krippen- und Kindergartenalter leben, sollen bis 2030 noch einmal mehr als 1100 Betreuungsplätze abgebaut werden. Das geht aus Berechnungen des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
2 min.
Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg
Schlagerstar Andy Borg ist am Sonnabend live im Tivoli Freiberg zu Gast.
Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Christ Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.
Mathias Herrmann
08.01.2026
4 min.
Emilia und Emil – oder doch ganz anders? Die beliebtesten und außergewöhnlichsten Babynamen in Chemnitz
Es gibt Kindernamen, die sind seit Jahren im Trend. Emilia und Emil gehören dazu.
Schon wieder ein Jahr vorbei: Heißt, es ist Zeit für Statistiken. Und bei einer der schönsten geht es um die Kinder, die 2025 in Chemnitz geboren wurden. „Freie Presse“ hat beim Standesamt nachgefragt und in den Babygalerien gestöbert.
Denise Märkisch
10.01.2026
2 min.
Jeder Fünfte denkt übers Auswandern nach
Auswanderung ist für jeden Fünften in Deutschland zumindest abstrakt ein Thema. (Symbolbild)
Besonders unter Menschen mit Migrationsgeschichte erwägen erstaunlich viele, das Land zu verlassen. Das zeigt eine neue Studie. Konkrete Pläne haben aber nur wenige.
09.01.2026
3 min.
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Katrin Kablau
31.12.2025
3 min.
Chemnitz wird schon wieder teurer: Neues Jahr – höhere Gebühren
Seit Monaten steigen in Chemnitz die Ausgaben für die Einwohner.
Kitas, Parkausweis, Garagen: Erst vor wenigen Monaten sind für viele Chemnitzerinnen und Chemnitzer die Kosten gestiegen. Nun folgten die nächsten Anhebungen. Weitere sind bereits angekündigt.
Michael Müller
10.01.2026
2 min.
Reul kritisiert Informationsfluss nach Gelsenkirchener Coup
Nach dem Millionen-Coup in Gelsenkirchen hat die Polizei die Bank akribisch durchsucht. (Archivbild)
Ein spektakuläres Ganoven-Stück und viele offene Fragen: Innenminister Reul wundert sich über die Gelsenkirchener Sparkasse – und über das viele Bargeld im Tresor. Was steckt hinter dem Einbruch?
Mehr Artikel