Immer weniger Zirkusse in Chemnitz zu Besuch

Ein Zirkus ist noch bis zum 10. August in Chemnitz. Doch seit Jahren werden es immer weniger Zirkusse, die in der Stadt Station machen. Woran liegt das?

Der Zirkus Maximus gastiert bis zum 10. August in Chemnitz. Täglich führen sie auf der Wiese neben dem Gablenz Center Vorstellungen auf. Der Zirkus Maximus ist einer von zwei Zirkussen, die dieses Jahr in Chemnitz auftreten. Weitere Anmeldungen liegen nicht vor. Auch in den Jahren 2023 und 2024 gab es nur zwei bzw. drei Zirkusgastspiele, wie die...