In 18 Monaten: Chemnitzer Paar will mit dem Fahrrad von Glösa nach Singapur fahren

Monatelang haben sich Philipp Springsguth und Maria West akribisch auf ihr großes Abenteuer vorbereitet. Am Samstag geht es los.

So kurz vor dem Start in ein großes Abenteuer geht immer etwas schief – danach kann man fast die Uhr stellen. Als Philipp Springsguth jüngst das Tretlager seines Fahrrads wechseln wollte, konnte er kaum glauben, was er sah: Das Gewinde war falsch eingefräst und zwar ab Werk. „Es ist mir ein Rätsel, wie der Vorbesitzer damit bis nach...