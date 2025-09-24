In Einsiedel und an der TU: Land legt Asylunterkünfte in Chemnitz still

Wegen gesunkener Flüchtlingszahlen werden die zwei Einrichtungen derzeit nicht benötigt. Stadt und Land rechnen künftig aber wieder mit einem steigenden Bedarf an Unterkünften – wegen zwei Entwicklungen.

Es war die Flüchtlingsunterkunft, gegen die es die meisten Proteste gab. Als 2015 die ersten Geflüchteten in das frühere Pionierlager in Einsiedel einzogen, blockierten Anwohner mit Unterstützung rechtsextremer Gruppen die Zufahrt. Als die Flüchtlingszahlen sanken, wurde die Unterkunft (eine Außenstelle der Erstaufnahme) vorübergehend... Es war die Flüchtlingsunterkunft, gegen die es die meisten Proteste gab. Als 2015 die ersten Geflüchteten in das frühere Pionierlager in Einsiedel einzogen, blockierten Anwohner mit Unterstützung rechtsextremer Gruppen die Zufahrt. Als die Flüchtlingszahlen sanken, wurde die Unterkunft (eine Außenstelle der Erstaufnahme) vorübergehend...